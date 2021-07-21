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Ночью часть Украины накроют ливни: синоптики объявили штормовое предупреждение

Автор: РБК-Украина

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Украине. Ожидаются ливни и гроза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так, 22 июля ожидается осложнение погодных условий в 13 областях.

В южных, восточных и центральных регионах прогнозируют грозы.

Ночью местами ожидаются значительные дожди.

Там объявлен I уровень опасности (желтый). Это означает, что погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.

Ранее синоптики предупредили о поднятии уровня воды в реках. Причиной тому являются ливни.

Напомним, по состоянию на утро 21 июля, вследствие ухудшения погоды в Украине без света остались 838 населенных пунктов.

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Погода в УкраинеШтормовое предупреждение