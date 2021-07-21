Вночі частину України накриють зливи: синоптики оголосили штормове попередження

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні. Очікуються зливи та гроза.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Так, 22 липня очікується ускладнення погодніх умов в 13 областях.
У південних, східних та центральних регіонах прогнозують грози.
Вночі місцями очікуються значні дощі.
Там оголошено I рівень небезпечності (жовтий). Це означає, що погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується зберігати підвищену уважність та обережність, слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.
Раніше синоптики попередили про підняття рівня води в річках. Причиною тому є зливи.
Нагадаємо, станом на ранок 21 липня, унаслідок погіршення погоди в Україні без світла залишилися 838 населених пунктів.