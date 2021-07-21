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На западе Украины поднимается уровень воды в реках. Возможны оползни и селевые потоки

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Львов, Среда 21 июля 2021 12:47
На западе Украины поднимается уровень воды в реках. Возможны оползни и селевые потоки Фото: в реках поднимается уровень воды (ГСЧС)
Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики предупредили о повышении уровня воды в реках. Причиной тому являются ливни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Во Львовской области ожидается подъем уровня воды в реках на 0,5 - 1,5 м, в нижних течениях рек Стрвьяж, Свеча - на 1,5 - 2,5 м, местами затопление заводей, с/х угодий (I уровень опасности - желтый), в Стрыйском районе (р.Свеча - с.Заречное) возможно частичное затопление отдельных объектов приречной инфраструктуры (II уровень опасности - оранжевый).

В пределах Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областей - на 0,5-1,5 м, местами затопление заводей, с/х угодий (I уровень опасности - желтый).

В пределах Черновицкой области - на 0,5 - 1,5 м, в местах сужения русел рек - на 2,0 - 2,5 м с выходом воды на сниженные участки пойм рек (I уровень опасности - желтый).

В пределах Закарпатской области в местах прохождения сильных ливней на малых водотоках и в верховьях рек - на 0,5-1,0 м, формирование значительного местного и склонного стока с подтопления пониженных участков в населенных пунктах, в результате захламления русел малых рек (I уровень опасности - желтый).

В местах сильных осадков возможно формирование значительного местного и склонного стока с подтоплением пониженных участков, в горных районах существует угроза схода селевых потоков и оползней (II уровень опасности - оранжевый).

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