Из-за непогоды в Украине без света остались 838 населенных пунктов
Фото: в Украине обесточены 838 населенных пункта (Виталий Носач, РБК-Украина)
В результате ухудшения погоды в Украине без света остались 838 населенных пунктов. Там сработали системы автоматической защиты линий электропередач (ЛЭП).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Так, обесточивание произошло в 13 областях:
- Полтавская – 194,
- Кировоградская – 158,
- Черкасская – 157,
- Киевская – 121,
- Днепропетровская-38,
- Хмельницкая – 37,
- Одесская-32,
- Сумская – 28,
- Николаевская – 24,
- Черниговская – 19,
- Черновицкая – 15,
- Винницкая-14
- Запорожская-1.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Как ранее сообщалось, сегодня во многих областях резко снизилась температура воздух. Кроме того, по всей Украине пройдут дожди.