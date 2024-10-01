Ночував у лісі й хотів піднятись на Говерлу. Турист потрапив у пастку в засніжених горах

Що відомо про порятунок туриста в горах

За словами рятувальників, зима знову "підкралась непомітно".

"Рясний сніг у горах став справжнім шоком для багатьох туристів, які хотіли під сонячними променями помилуватися зеленими краєвидами", - зауважили в ДСНС.

Так, у понеділок, 30 вересня, до Служби порятунку звернувся 31-річний турист із Черкас.

Він вирушив у похід із села Вороненко Івано-Франківської області, перейшов на Закарпаття, ночував у лісі, попрямував до полонини Кознєска і хотів піднятися на Говерлу.

Територія, якою пролягав маршрут туриста (карта: google.com/maps)

"Утім на заваді стали погодні умови, до яких мандрівник виявися не готовим. Пішов сильний сніг, і змоклий та змерзлий чоловік змінив плани - замість підкорення вершини знайшов прихисток у дерев'яній колибі й подзвонив за номером 101", - розповіли у ДСНС.

Зазначається, що незабаром рятувальники знайшли його й транспортували вниз до села Лазещина (в Ясінянській селищній громаді Рахівського району Закарпатської області).

Допис ДСНС (скриншот: facebook.com/DsnsZakarpattya)