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Ночував у лісі й хотів піднятись на Говерлу. Турист потрапив у пастку в засніжених горах

Сніг у горах може бути небезпечним для життя туристів (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Рясний сніг, що випав на високогір'ї Карпат, став справжньою пасткою для туристів, які планували відпочинок у горах. Одного чоловіка, мандрівника з Черкас, навіть довелось рятувати.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного управління ДСНС України у Закарпатській області у Facebook.

Що відомо про порятунок туриста в горах

За словами рятувальників, зима знову "підкралась непомітно".

"Рясний сніг у горах став справжнім шоком для багатьох туристів, які хотіли під сонячними променями помилуватися зеленими краєвидами", - зауважили в ДСНС.

Так, у понеділок, 30 вересня, до Служби порятунку звернувся 31-річний турист із Черкас.

Він вирушив у похід із села Вороненко Івано-Франківської області, перейшов на Закарпаття, ночував у лісі, попрямував до полонини Кознєска і хотів піднятися на Говерлу.

Територія, якою пролягав маршрут туриста (карта: google.com/maps)

"Утім на заваді стали погодні умови, до яких мандрівник виявися не готовим. Пішов сильний сніг, і змоклий та змерзлий чоловік змінив плани - замість підкорення вершини знайшов прихисток у дерев'яній колибі й подзвонив за номером 101", - розповіли у ДСНС.

Зазначається, що незабаром рятувальники знайшли його й транспортували вниз до села Лазещина (в Ясінянській селищній громаді Рахівського району Закарпатської області).

Допис ДСНС (скриншот: facebook.com/DsnsZakarpattya)

Перший сніг у Карпатах

Нагадаємо, в ніч з неділі, 29 вересня, на понеділок, 30 вересня, у Карпатах суттєво впала температура повітря, тож на високогір'ї випав перший сніг.

Користувачі соціальних мереж активно ділились кадрами, на яких видно засніжені схили та ліси.

У ДСНС також показали, як виглядає засніжена гора Піп Іван (одна з найвищих вершин Українських Карпат, розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей).

Крім того, рятувальники закликали туристів не нехтувати безпекою та утриматись від походів.

Тим, хто все ж таки вирішив йти в гори, порадили підготуватись як слід - взяти з собою теплі рукавиці, бафи для захисту шиї та обличчя, а також надягати кілька шарів теплого одягу й зимове взуття.

Читайте також, чи буде сніг в Україні десь ще, крім Карпат найближчим часом.

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