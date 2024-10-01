Ночевал в лесу и хотел подняться на Говерлу. Турист попал в ловушку в заснеженных горах

Что известно о спасении туриста в горах

По словам спасателей, зима снова "подкралась незаметно".

"Обильный снег в горах стал настоящим шоком для многих туристов, которые хотели под солнечными лучами полюбоваться зелеными видами", - отметили в ГСЧС.

Так, в понедельник, 30 сентября, в Службу спасения обратился 31-летний турист из Черкасс.

Он отправился в поход из села Вороненко Ивано-Франковской области, перешел в Закарпатье, ночевал в лесу, направился в горную долину Кознеска и хотел подняться на Говерлу.

Территория, по которой проходил маршрут туриста (карта: google.com/maps)

"Впрочем, помешали погодные условия, к которым путешественник оказался не готов. Пошел сильный снег, и намокший и замерзший мужчина изменил планы - вместо покорения вершины нашел убежище в деревянной колыбе и позвонил по номеру 101", - рассказали в ГСЧС.

Отмечается, что вскоре спасатели обнаружили его и транспортировали вниз в село Лазещина (в Ясинянской поселковой общине Раховского района Закарпатской области).

Пост ГСЧС (скриншот: facebook.com/DsnsZakarpattya)