ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Гонконге полиция со слезоточивым газом разогнала демонстрантов

Новости » В мире    24.08.2019 - 13:00
В Гонконге полиция со слезоточивым газом разогнала демонстрантов
Фото: протес в Гонкоге (www.scmp.com)

Жители Гонконга выходят на протесты уже три месяца

Полиция применила слезоточивый газ при разгоне демонстрантов в Гонконге впервые за последние десять дней. Об этом сообщает агентство Reuters.

По информации местных СМИ, после применения газа работала пожарная сигнализация и рестораны эвакуируют клиентов. Некоторым случайным свидетелям, пострадавшим от слезоточивого газа, оказывается первая помощь.

Жители Гонконга уже 12-е выходные подряд вышли антиправительственные акции протеста. Демонстранты прибегают к тактике блокирования дорог. Большинство из них несли зонтики от солнца, несмотря на туманное небо в бывшей британской колонии.

Среди требований протестующих в Гонконге - окончательная отмена планов по изменению законодательства об экстрадиции и проведение независимого расследования применения полицией силы против демонстрантов во время предыдущих собраний.

Напомним, верховный суд Гонконга в пятницу, 23 августа, продлил запрет на проведение акций протеста в аэропорту Чек Лап Кок, который был заблокирован протестующим.

Во Франции произошли столкновения протестующих против саммита G7 с полицией В Харькове 40% предприятий уже оборудованы счетчики системой передачи данных
Новости Украины протестгазГонконг
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь