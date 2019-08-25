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Після нічних сутичок в Гонконзі затримали майже 30 осіб

Новини » Суспільство    25.08.2019 - 07:04
Після нічних сутичок в Гонконзі затримали майже 30 осіб
Фото: протести в Гонконзі (twitter.com/HongKongFP)

Чотири станції метро не працювали через протести

Поліція Гонконга заарештувала 29 осіб після нічних сутичок демонстрантів з правоохоронцями. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Наголошується, що під час сутичок, застосовувався сльозогінний газ, щоб розігнати антиурядову демонстрацію.

Також повідомляється, що активісти кинули бензинові бомби і цеглини у велику промислову зону Квун Тонг, густонаселену зону китайської території на сході півострова Коулун. Крім того, чотири станції метро були закриті через протести.

Це було перше застосування сльозогінного газу більш ніж через тиждень після серії в основному мирних демонстрацій в Гонконзі.

Раніше повідомлялося, що після застосування газу спрацювала пожежна сигналізація та ресторани евакуювали клієнтів.

Зазначимо, у Гонконгу вже 12-ті вихідні поспіль проходять антиурядові акції протесту. Серед вимог протестувальників - остаточне скасування планів щодо зміни законодавства про екстрадицію та проведення незалежного розслідування застосування поліцією сили проти демонстрантів під час попередніх зборів.

Нагадаємо, верховний суд Гонконгу у п'ятницю, 23 серпня, продовжив заборону на проведення акцій протесту в аеропорту Чек Лап Кок, який був заблокований протестувальникам.

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