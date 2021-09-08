Ночные обыски в Крыму связаны с повреждением газопровода, - омбудсмен
Очередные обыски и похищения крымских татар, которые произошли этой ночью, связаны повреждением газопровода в селе Перевальное 23 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена Людмилу Денисову.
Во временно оккупированном Крыму в поселке Молодежное после неправомерных обысков сотрудники российского ФСБ вывезли в неизвестном направлении бывшего члена Меджлиса крымскотатарского народа по Симферопольскому району Эльдара Менсеитова.
"Известно, что Эльдар 18 июля 2021 года свидетельствовал на стороне защиты в "деле Мустафы Джемилева", которого страна-оккупант судит заочно, за якобы "незаконное пересечение границы РФ" и "незаконное обращение с оружием", - сообщила омбудсмен.
Она подчеркнула, что РФ продолжает практику "позорных репрессий" против крымскотатарского народа.
"Требую от Российской Федерации немедленно прекратить преследование коренного народа Крымского полуострова и освободить всех незаконно удерживаемых ею граждан Украины", - отметила Денисова.
Напомним, сегодня правозащитники сообщили о задержании в Крыму бывшего члена Меджлиса.
РБК-Украина писало, что оккупационные власти в Крыму задержали 3-4 сентября замглавы Меджлиса и еще четырех крымских татар. Им грозит от 12 до 15 лет тюрьмы.
Вскоре в российском ФСБ рассказали, в чем обвиняют заместителя главы Меджлиса Наримана Джелялова.