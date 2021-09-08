Нічні обшуки в Криму пов'язані із пошкодженням газопроводу, - омбудсмен

Чергові обшуки та викрадення кримських татар, які відбулися цієї ночі, пов'язані пошкодженням газопроводу в селі Перевальне 23 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на омбудсмена Людмилу Денісову .

У тимчасово окупованому Криму в селищі Молодіжне після неправомірних обшуків співробітники російського ФСБ вивезли у невідомому напрямку колишнього члена Меджлісу кримськотатарського народу по Сімферопольському району Ельдара Менсеітова.

"Відомо, що Ельдар 18 липня 2021 року свідчив на стороні захисту у "справі Мустафи Джемілєва", якого країна-окупант судить заочно, за начебто "незаконний перетин кордону РФ" і "незаконне поводження зі зброєю", - повідомила омбудсмен.

Вона наголосила, що РФ продовжує практику "ганебних репресій" проти кримськотатарського народу.

"Вимагаю від Російської Федерації негайно припинити переслідування корінного народу Кримського півострова та звільнити усіх незаконно утримуваних нею громадян України", - наголосила Денісова.