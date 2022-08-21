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Ночные обстрелы Днепропетровской области: более пяти человек получили ранения

Фото: ночные обстрелы Днепропетровской области (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные ночью нанесли ракетные удары по Днепропетровской области. В результате обстрела Криворожского района шесть человек получили ранения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.

"Оккупационные войска Российской Федерации продолжают терроризировать наши общины. Из "Ураганов" ударили по Зеленодольской тг в Криворожском районе", - пишет Лукашук.

По словам главы Днепропетровского областного совета, в результате обстрелов пострадали шесть человек. Среди пострадавших - один ребенок.

"Есть повреждения жилых домов и здания детсада. Сейчас дополнительная информация уточняется", - добавляет Лукашук.

Фото: ночные обстрелы Днепропетровской области (t.me/mykola_lukashuk)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские войска всю ночь обстреливали Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области.

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УкраинаДнепропетровская область