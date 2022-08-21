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Нічні обстріли Дніпропетровської області: більше п'яти людей отримали поранення

Фото: нічні обстріли Дніпропетровської області (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові вночі завдали ракетних ударів по Дніпропетровській області. Внаслідок обстрілу Криворізького району шестеро людей отримали поранення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.

"Окупаційні війська Російської Федерації продовжують тероризувати наші громади. З «Ураганів» вдарили по Зеленодольській ТГ у Криворізькому районі", - пише Лукашук.

За словами голови Дніпропетровської обласної ради , внаслідок обстрілів постраждали шестеро людей. Серед постраждалий - одна дитина.

"Є пошкодження житлових будинків та будівлі дитсадка. Наразі додаткова інформація уточнюється", - додає Лукашук.

Фото: нічні обстріли Дніпропетровської області (t.me/mykola_lukashuk)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські війська всю ніч обстрілювали Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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