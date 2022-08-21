Ночные обстрелы Днепропетровской области: более пяти человек получили ранения
Российские военные ночью нанесли ракетные удары по Днепропетровской области. В результате обстрела Криворожского района шесть человек получили ранения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.
"Оккупационные войска Российской Федерации продолжают терроризировать наши общины. Из "Ураганов" ударили по Зеленодольской тг в Криворожском районе", - пишет Лукашук.
По словам главы Днепропетровского областного совета, в результате обстрелов пострадали шесть человек. Среди пострадавших - один ребенок.
"Есть повреждения жилых домов и здания детсада. Сейчас дополнительная информация уточняется", - добавляет Лукашук.
Фото: ночные обстрелы Днепропетровской области (t.me/mykola_lukashuk)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские войска всю ночь обстреливали Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области.
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