Нічні обстріли Дніпропетровської області: більше п'яти людей отримали поранення
Російські військові вночі завдали ракетних ударів по Дніпропетровській області. Внаслідок обстрілу Криворізького району шестеро людей отримали поранення.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.
"Окупаційні війська Російської Федерації продовжують тероризувати наші громади. З «Ураганів» вдарили по Зеленодольській ТГ у Криворізькому районі", - пише Лукашук.
За словами голови Дніпропетровської обласної ради , внаслідок обстрілів постраждали шестеро людей. Серед постраждалий - одна дитина.
"Є пошкодження житлових будинків та будівлі дитсадка. Наразі додаткова інформація уточнюється", - додає Лукашук.
Фото: нічні обстріли Дніпропетровської області (t.me/mykola_lukashuk)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські війська всю ніч обстрілювали Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області.
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