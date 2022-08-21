Нічні обстріли Дніпропетровської області: більше п'яти людей отримали поранення

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.

"Є пошкодження житлових будинків та будівлі дитсадка. Наразі додаткова інформація уточнюється", - додає Лукашук.

"Окупаційні війська Російської Федерації продовжують тероризувати наші громади. З «Ураганів» вдарили по Зеленодольській ТГ у Криворізькому районі", - пише Лукашук.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські війська всю ніч обстрілювали Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області.

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