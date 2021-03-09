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Ночные морозы и снег в конце недели: синоптики дали прогноз на ближайшие три дня

Новина українською → Украина, Вторник 09 марта 2021 12:29
Ночные морозы и снег в конце недели: синоптики дали прогноз на ближайшие три дня Фото: снегопад (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине в ближайшие дни ожидается морозная погода. В пятницу ожидается местами снег и снег с дождем.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, в ближайшие двое суток, 10-11 марта, в Украине будет без осадков. 12 марта, кроме востока, ожидается снег, в западных областях снег с дождем. На дорогах, кроме южных регионов, местами гололедица.

Температура воздуха ночью -5-11 градусов, в северо-восточных и восточных областях до -15 мороза, 12 марта в западных областях 0-5 мороза. Днем температура будет колебаться от -2 до +3, завтра на Закарпатье и 11-12 марта на западе и юге страны +2+7 тепла.

Напомним, сегодня в Украине будет солнечная погода. Местами ожидаются потепления до +6, но на большей части страны будет холодно.

Ранее РБК-Украина писало, что в марте средняя месячная температура в стране ожидается в пределах от 0 до 6 градусов тепла, в Крыму до 3 градусов тепла.

Также сообщалось, что в Украине 9 марта на реках бассейна Припяти ожидается подъем уровней воды. В связи с этим в Волынской области возможны подтопления.

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