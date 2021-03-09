Нічні морози і сніг в кінці тижня: синоптики дали прогноз на найближчі три дні

В Україні найближчими днями очікується морозна погода. У п'ятницю очікується місцями сніг та сніг з дощем.

Так, у найближчі дві доби, 10-11 березня, в Україні буде без опадів. 12 березня, крім сходу, очікується сніг, у західних областях сніг з дощем. На дорогах, крім південних регіонів, місцями ожеледиця.

Температура повітря вночі -5-11 градусів, у північно-східних та східних областях до -15 морозу, 12 березня в західних областях 0-5 морозу. Вдень температура коливатиметься від -2 до +3, завтра на Закарпатті та 11-12 березня на заході та півдні країни +2+7 тепла.