Ночной удар по Харькову. Прокуратура открыла производство и показала последствия обстрела

Прокуратура открыла производство по факту ночного обстрела Харькова, в результате которого ранения получили гражданские, в том числе дети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
Фото: последствия ночного обстрела Харькова (facebook.com/pgo.gov.ua)
Производство было открыто по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины - нарушение законов и обычаев войны.
Как установило следствие, 16 сентября около 3:30
Напомним, вчера российские войска также обстреляли Харьков. Оккупанты нанесли ракетный удар по Киевскому району города.
Кроме того, в результате обстрела Харькова 12 сентября несколько человек получили ранения.
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