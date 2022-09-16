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Ночной удар по Харькову. Прокуратура открыла производство и показала последствия обстрела

Фото: прокуратура открыла производство по факту обстрела Харькова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Прокуратура открыла производство по факту ночного обстрела Харькова, в результате которого ранения получили гражданские, в том числе дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Фото: последствия ночного обстрела Харькова (facebook.com/pgo.gov.ua)

Производство было открыто по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины - нарушение законов и обычаев войны.

Как установило следствие, 16 сентября около 3:30

Напомним, вчера российские войска также обстреляли Харьков. Оккупанты нанесли ракетный удар по Киевскому району города.

Кроме того, в результате обстрела Харькова 12 сентября несколько человек получили ранения.

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