Ночной обстрел Харькова: четыре человека пострадали, в том числе двое детей

В результате ночного обстрела Харькова пострадали четыре человека, в том числе дети двух и семнадцати лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова .

У пострадавших легкие осколочные ранения, их не госпитализировали.

Ракетные попадания зафиксировали в Слободском и Киевском районах около 3:30.

Один прилет был возле двухэтажного жилого дома, там повреждены коммуникации, горел автомобиль.

В Киевском районе россияне ракетой попали в одноэтажное здание. Предварительно, пострадавших нет.

Как сообщалось, в четверг вечером, 15 сентября, в Одессе прогремел взрыв во время воздушной тревоги. Позже стало известно, что силы ПВО сбили вражескую ракету.

Напомним, что прошлой ночью также российские войска обстреляли Харьков. Оккупанты нанесли ракетный удар по Киевскому району города.

Также, 12 сентября, российские войска массировано обстреляли Харьков. В результате атаки оккупантов есть пострадавшие.

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