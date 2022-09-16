Нічний удар по Харкову. Прокуратура відкрила провадження та показала наслідки обстрілу

Прокуратура відкрила провадження за фактом нічного обстрілу Харкова, внаслідок якого поранення отримали цивільні, зокрема діти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.
Фото: наслідки нічного обстрілу Харкова (facebook.com/pgo.gov.ua)
Провадження було відкрито за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни.
Як встановило слідство, 16 вересня близько 3:30 окупанти завдали ракетного удару по Слобідському району Харкова. Ракета потрапила у двір біля двоповерхового житлового будинку. В результаті сталося загоряння однієї з квартир та автомобіля, що знаходився у дворі. Отримали поранення 4 особи, серед них хлопчики 5 та 17 років.
Попередньо окупанти завдали удару ракетами С-300, які були випущені з території Білгородської області.
Нагадаємо, вчора російські війська також обстріляли Харків. Окупанти завдали ракетного удару по Київському району міста.
Крім того, внаслідок обстрілу Харкова 12 вересня кілька людей отримали поранення.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.