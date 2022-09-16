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Нічний удар по Харкову. Прокуратура відкрила провадження та показала наслідки обстрілу

Фото: прокуратура відкрила провадження за фактом обстрілу Харкова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Прокуратура відкрила провадження за фактом нічного обстрілу Харкова, внаслідок якого поранення отримали цивільні, зокрема діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Фото: наслідки нічного обстрілу Харкова (facebook.com/pgo.gov.ua)

Провадження було відкрито за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни.

Як встановило слідство, 16 вересня близько 3:30 окупанти завдали ракетного удару по Слобідському району Харкова. Ракета потрапила у двір біля двоповерхового житлового будинку. В результаті сталося загоряння однієї з квартир та автомобіля, що знаходився у дворі. Отримали поранення 4 особи, серед них хлопчики 5 та 17 років.

Попередньо окупанти завдали удару ракетами С-300, які були випущені з території Білгородської області.

Нагадаємо, вчора російські війська також обстріляли Харків. Окупанти завдали ракетного удару по Київському району міста.

Крім того, внаслідок обстрілу Харкова 12 вересня кілька людей отримали поранення.

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