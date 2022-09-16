Ночной удар по Харькову. Прокуратура открыла производство и показала последствия обстрела

Прокуратура открыла производство по факту ночного обстрела Харькова, в результате которого ранения получили гражданские, в том числе дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора .

Фото: последствия ночного обстрела Харькова (facebook.com/pgo.gov.ua)

Производство было открыто по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины - нарушение законов и обычаев войны.

Как установило следствие, 16 сентября около 3:30 оккупанты нанесли ракетный удар по Слободскому району Харькова. Ракета попала во двор возле двухэтажного жилого дома. В результате произошло возгорание одной из квартир и автомобиля, находившегося во дворе. Получили ранения 4 человека, среди них мальчики 5 и 17 лет.