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Ночной удар по Харькову. Прокуратура открыла производство и показала последствия обстрела

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Харьков, Пятница 16 сентября 2022 10:19
Ночной удар по Харькову. Прокуратура открыла производство и показала последствия обстрела Фото: прокуратура открыла производство по факту обстрела Харькова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Прокуратура открыла производство по факту ночного обстрела Харькова, в результате которого ранения получили гражданские, в том числе дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Фото: последствия ночного обстрела Харькова (facebook.com/pgo.gov.ua)

Производство было открыто по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины - нарушение законов и обычаев войны.

Как установило следствие, 16 сентября около 3:30 оккупанты нанесли ракетный удар по Слободскому району Харькова. Ракета попала во двор возле двухэтажного жилого дома. В результате произошло возгорание одной из квартир и автомобиля, находившегося во дворе. Получили ранения 4 человека, среди них мальчики 5 и 17 лет.

Предварительно, оккупанты нанесли удар ракетами С-300, которые были выпущены с территории Белгородской области.

Напомним, вчера российские войска также обстреляли Харьков. Оккупанты нанесли ракетный удар по Киевскому району города.

Кроме того, в результате обстрела Харькова 12 сентября несколько человек получили ранения.

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