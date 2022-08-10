UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ночной обстрел Запорожской области: погибла женщина, повреждено около 30 домов

Фото: оккупанты ночью обстреляли Запорожскую область (facebook.com/MNSGOVUA)
Автор: Константин Широкун

Оккупанты ночью 10 августа несколько раз обстреливали Кушугумскую территориальную громаду Запорожской области. В результате ракетного удара одна женщина погибла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева.

Также в результате вражеского удара три дома в Кушугуме разрушены, еще почти 30 строений повреждены. Дополнительные детали ночного обстрела сейчас устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Днепре и Запорожье поздно вечером 9 августа прозвучали громкие взрывы. По словам главы Запорожской ОВА Александра Старуха, силами ПВО было ликвидировано две ракеты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ракетный ударВойска РФВторжение России в Украину