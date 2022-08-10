Нічний обстріл Запорізької області: загинула жінка, пошкоджено близько 30 будинків

Окупанти вночі 10 серпня кілька разів обстрілювали Кушугумську територіальну громаду Запорізької області. В результаті ракетного удару одна жінка загинула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва.

Також в результаті ворожого удару три будинки в Кушугумі зруйновані, ще майже 30 будівель пошкоджені. Додаткові деталі нічного обстрілу наразі встановлюються.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі та Запоріжжі пізно ввечері 9 серпня пролунали гучні вибухи. За словами голови Запорізької ОВА Олександра Старуха, силами ППО було ліквідовано дві ракети.

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