В Запорожье и Днепре прозвучали взрывы во время воздушной тревоги
Фото: в Запорожье и Днепре прозвучали взрывы во время воздушной тревоги (Getty Images)
В Днепре и Запорожье поздно вечером 9 августа прозвучали громкие взрывы. В областных центрах объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.
О причинах взрывов в областных центрах не сообщается. На данный момент представители военных администраций Днепра и Запорожья произошедшее не комментировали. До окончания воздушной тревоги людей просят оставаться в убежищах.
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