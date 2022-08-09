Фото: в Запорожье и Днепре прозвучали взрывы во время воздушной тревоги (Getty Images)

В Днепре и Запорожье поздно вечером 9 августа прозвучали громкие взрывы. В областных центрах объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

О причинах взрывов в областных центрах не сообщается. На данный момент представители военных администраций Днепра и Запорожья произошедшее не комментировали. До окончания воздушной тревоги людей просят оставаться в убежищах.