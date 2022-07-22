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Ночной обстрел Никополя: оккупанты разрушили железнодорожные пути, есть погибшие

Фото: в результате обстрела Никополя один человек погиб (facebook.com)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские войска дважды обстреляли Никополь Днепропетровской области из РСЗО "Град". По городу выпустили 45 кассетных снарядов. В результате атаки один человек погиб, еще один ранен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Юг".

Кроме этого, россияне разрушили железнодорожные пути. Также были повреждены 11 частных домов, газовые и водопроводные коммуникации.

Оккупанты также разрушили два дома в общине. Пожар там потушили спасатели. Обошлось без пострадавших.

В Покровской общине захватчики нанесли удар по складам, 2 села остались без света.

Напомним, россияне ночью обстреляли Никополь.

Ночью 21 июля враг также обстрелял Никопольский район из "Градов", было выпущено более 20 реактивных снарядов.

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НикопольДнепропетровская область