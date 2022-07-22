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Нічний обстріл Нікополя: окупанти зруйнували залізничну колію, є загиблі

Фото: внаслідок обстрілу Нікополя одна людина загинула (facebook.com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські війська двічі обстріляли Нікополь Дніпропетровської області з РСЗО "Град". По місту випустили 45 касетних снарядів. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще одна поранена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Південь".

Окрім цього, росіяни зруйнували залізничну колію. Також було пошкоджено 11 приватних будинків, газові та водопровідні комунікації.

Окупанти також зруйнували два будинки у громаді. Пожежу там вогнеборці загасили. Обійшлося без постраждалих.

У Покровській громаді загарбники нанесли удар по складах, 2 села залишилися без світла.

Нагадаємо, росіяни вночі обстріляли Нікополь.

Вночі 21 липня ворог також обстріляв Нікопольський район з "Градів", було випущено понад 20 реактивних снарядів.

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НікопольДніпропетровська область