Ночной обстрел Николаева: враг ударил по медучреждениям и жилым домам

Российские войска несколько раз ночью и утром 4 сентября обстреливали Николаев. Под ударом в областном центре оказались лечебные заведения и жилые дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Николаева Александра Сенкевича.

Кроме того, в результате обстрелов повреждены электросети и водопровод. В настоящее время коммунальщики и аварийные бригады работают над их восстановлением. Обновлено (8:54) По данным главы Николаевской ОВА Виталия Кима, в результате обстрела, предварительно ракетами С-300, существенно повреждены три лечебных заведения, два учебных заведения, гостиница и музей. Также повреждены жилые дома. Предварительно без жертв и пострадавших.