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Ночной обстрел Николаева: враг ударил по медучреждениям и жилым домам

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Николаев, Воскресенье 04 сентября 2022 08:31
Ночной обстрел Николаева: враг ударил по медучреждениям и жилым домам Фото: оккупанты ночью и утром 4 сентября обстреляли Николаев (facebook.com/MNSDNE)
Автор: Константин Широкун

Российские войска несколько раз ночью и утром 4 сентября обстреливали Николаев. Под ударом в областном центре оказались лечебные заведения и жилые дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Николаева Александра Сенкевича.

Кроме того, в результате обстрелов повреждены электросети и водопровод. В настоящее время коммунальщики и аварийные бригады работают над их восстановлением.

Обновлено (8:54)

По данным главы Николаевской ОВА Виталия Кима, в результате обстрела, предварительно ракетами С-300, существенно повреждены три лечебных заведения, два учебных заведения, гостиница и музей. Также повреждены жилые дома. Предварительно без жертв и пострадавших.

Напомним, в субботу, 3 сентября, российская армия нанесла удар по Висунску, в Николаевской области, в результате атаки погиб ребенок.

Ранее сообщалось, что в субботу в Николаеве произошли взрывы после объявления воздушной тревоги. Позже стало известно, что пострадали два человека.

Также ранее Ким рассказал о ситуации с водой в Николаеве. По его словам, проблемы с питьевой водой в городе невозможно решить в ближайшее время. Самый быстрый способ – это деоккупация Херсонской области и восстановление водогона из Днепра.

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