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Нічний обстріл Миколаєва: ворог вдарив по медустановах і житлових будинках

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Миколаїв, Неділя 04 вересня 2022 08:31
Нічний обстріл Миколаєва: ворог вдарив по медустановах і житлових будинках Фото: окупанти вночі і вранці 4 вересня обстріляли Миколаїв (facebook.com/MNSDNE)
Автор: Константин Широкун

Російські війська кілька разів вночі і вранці 4 вересня обстрілювали Миколаїв. Під ударом в обласному центрі опинилися Лікувальні заклади та житлові будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Ніколаєва Олександра Сенкевича.

Крім того, внаслідок обстрілів пошкоджено електромережі та водопровід. В даний час комунальники та аварійні бригади працюють над їх відновленням.

Оновлено (8:54)

За даними голови Миколаївської ОВА, в результаті обстрілу, попередньо ракетами С-300, пошкоджені три лікувальні заклади, два навчальні заклади, готель і музей. Також пошкоджено житлові будинки. Попередньо без жертв і постраждалих.

Нагадаємо, в суботу, 3 вересня, російська армія завдала удару по Висунську, в Миколаївській області, в результаті атаки загинула дитина.

Раніше повідомлялося, що в суботу у Миколаєві сталися вибухи після оголошення повітряної тривоги. Пізніше стало відомо, що постраждали дві людини.

Також раніше Кім розповів про ситуацію з водою в Миколаєві. За його словами, проблеми з питною водою в місті неможливо вирішити найближчим часом. Найшвидший спосіб-це деокупація Херсонської області та відновлення водогону з Дніпра.

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