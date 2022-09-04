Нічний обстріл Миколаєва: ворог вдарив по медустановах і житлових будинках

Російські війська кілька разів вночі і вранці 4 вересня обстрілювали Миколаїв. Під ударом в обласному центрі опинилися Лікувальні заклади та житлові будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Ніколаєва Олександра Сенкевича.

Крім того, внаслідок обстрілів пошкоджено електромережі та водопровід. В даний час комунальники та аварійні бригади працюють над їх відновленням. Оновлено (8:54) За даними голови Миколаївської ОВА, в результаті обстрілу, попередньо ракетами С-300, пошкоджені три лікувальні заклади, два навчальні заклади, готель і музей. Також пошкоджено житлові будинки. Попередньо без жертв і постраждалих.