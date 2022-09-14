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Ночной обстрел Николаева и Днепропетровской области: стали известны последствия атак врага

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Среда 14 сентября 2022 07:45
Ночной обстрел Николаева и Днепропетровской области: стали известны последствия атак врага Фото: Оккупанты обстреляли Николаев и Днепропетровскую область (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты в ночь на 14 сентября нанесли массированный удар по Николаеву. В результате атаки врага повреждены жилые дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram николаевского городского головы Александра Сенкевича.

"Сегодня после 01:00 Николаев массированно обстреляли. Повреждения получили, в частности жилые дома", - отметил мэр.

Он указал, что сейчас на местах работают аварийные бригады и коммунальщики. На некоторых улицах расчищаем проезд для общественного транспорта.

75 снарядов по Днепропетровской области

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко заявил, что захватчики в течение ночи трижды атаковали Никопольский район.

"Враг бил по Никопольской и Марганецкой громадах из тяжелой артиллерии. Выпустил 75 снарядов. Обошлось без погибших и пострадавших", - рассказал чиновник.

По словам Резниченко, Никополь оккупанты атаковали два раза. В городе повреждены:

  • до 20 домов;
  • несколько газопроводов;
  • линии электропередач.

"Без света остались почти 3 000 семей. Часть уже подключили. Энергетики продолжают чинить сети", - указал глава ОВА.

Он добавил, что в Марганецкой, Мировской и Томаковской громадах, которые остались без воды из-за вражеских обстрелов накануне вечером, продолжаются восстановительные работы.

В остальных районах ночь прошла без обстрелов и на эту минуту спокойно.

Напомним, российские оккупанты вывели четыре надводных и один подводный носитель "Калибров" в Черное море. Враг может атаковать Украину 36 крылатыми ракетами.

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