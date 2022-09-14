Нічний обстріл Миколаєва та Дніпропетровської області: стали відомі наслідки атак ворога

Російські окупанти у ніч на 14 вересня завдали масованого удару по Миколаєву. Внаслідок атаки ворога пошкоджені житлові будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram миколаївського міського голови Олександра Сєнкевича.

"Сьогодні після 01:00 Миколаїв масовано обстріляли. Пошкоджень зазнали, зокрема житлові будинки", - зазначив мер.

Він вказав, що наразі на місцях працюють аварійні бригади та комунальники. На деяких вулицях розчищаємо проїзд для громадського транспорту.

75 снарядів по Дніпропетровській області

Глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко заявив, що загарбники протягом ночі тричі атакували Нікопольський район.

"Ворог гатив по Нікопольській та Марганецькій громадах з важкої артилерії. Випустив 75 снарядів. Обійшлося без загиблих та постраждалих", - розповів посадовець.

За словами Резніченка, Нікополь окупанти атакували два рази. У місті пошкоджені:

до 20 будинків;

кілька газогонів;

лінії електропередач.

"Без світла лишилися майже 3 000 родин. Частину уже підключили. Енергетики продовжують лагодити мережі", - вказав глава ОВА.

Він додав, що у Марганецькій, Мирівській та Томаківській громадах, які лишилися без води через ворожі обстріли напередодні ввечері, тривають відновлювальні роботи.

У решті районів ніч минула без обстрілів і на цю хвилину спокійно.