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Россияне обстреляли Харьков и область: есть жертва

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Харьков, Четверг 08 сентября 2022 23:22
Россияне обстреляли Харьков и область: есть жертва Фото: Россияне обстреляли Харьков и область (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты вечером 8 сентября нанесли удары по Харькову и области. В результате обстрелов врага погибла местная жительница.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Чиновник отметил, что захватчики, терпя позорные поражения на фронте, продолжают терроризировать мирное население.

Синегубов проинформировал, что россияне наносят удары по Харькову из РСЗО. По его словам, зафиксировано попадание в Салтовском районе.

Кроме этого, глава ОВА рассказал, что под обстрелами оккупантов оказалась Чугуевщина. В результате атак врага погибла женщина.

"Максимально находитесь в укрытиях", - добавил чиновник.

Обновлено 23:31

В свою очередь мэр Харькова Игорь Терехов указал, что россияне ударили по Киевскому району города.

"Попадание в частный сектор. К счастью, без пострадавших, но частично разрушены несколько домовладений. Пожаров нет", - подчеркнул он.

Напомним, оккупанты повредили и разрушили более 7 тысяч жилых домов в Харьковской области.

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