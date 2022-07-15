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Ночной обстрел Харькова: в ОГА показали кадры разрушений

Фото: в Харьковской области показали кадры разрушений в результате ночных вражеских обстрелов (t.me/synegubov)
Автор: Сергей Пышкин

Ночью российские военные нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре Харькова. К счастью, обошлось без пострадавших.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской ОГА Олега Синегубова.

По словам Синегубова, около 3:00 две ракеты попали по территориям учебных заведений в Холодногорском и Индустриальном районах Харькова.

"Взрывом поврежден фасад здания заведения, выбиты окна, разрушены трамвайные пути напротив учебного корпуса (Холодногорского района, - ред.)", - пишет глава ОГА.

Фото: в Харьковской области показали кадры разрушений в результате ночных вражеских обстрелов (t.me/synegubov)

Как отметил Синегубов, рядом с местами попадания ракет не было никакой военной инфраструктуры.

Фото: в Харьковской области показали кадры разрушений в результате ночных вражеских обстрелов (t.me/synegubov)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Харькове в результате вражеских обстрелов разрушено депо метрополитена.

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