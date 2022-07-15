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Нічний обстріл Харкова: в ОДА показали кадри руйнувань

Фото: в Харківській області показали кадри руйнувань внаслідок нічних ворожих обстрілів (t.me/synegubov)
Автор: Сергій Пишкін

Вночі російські військові завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі Харкова. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської ОДА Олега Синєгубова.

За словами Синєгубова, близько о 3:00 дві ракети влучили по територіях навчальних закладів у Холодногірському та Індустріальному районах Харкова.

"Вибухом пошкоджено фасад будівлі закладу, вибиті вікна, зруйновані трамвайні колії навпроти навчального корпусу (Холодногірського району, - ред.)", - пише голова ОДА.

Фото: в Харківській області показали кадри руйнувань внаслідок нічних ворожих обстрілів (t.me/synegubov)

Як відзначив Синєгубов, поруч з місцями влучання ракет не було жодної військової інфраструктури.

Фото: в Харківській області показали кадри руйнувань внаслідок нічних ворожих обстрілів (t.me/synegubov)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Харкові внаслідок ворожих обстрілів зруйновано депо метрополітену.

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