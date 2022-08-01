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Ночной обстрел Днепропетровской области: повреждены дома и предприятия, есть раненые

Фото: российские войска нанесли удар по Днепропетровской области (facebook.com/mnsgovua)
Автор: Константин Широкун

Ночью оккупанты обстреляли два района Днепропетровской области – Никопольский и Криворожский. В Марганце и Червоногригоровской громаде зафиксировано более 60 прилетов из "Градов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

В результате обстрела ранены две женщины, одна из них госпитализирована в тяжелом состоянии. В Марганце повреждены восемь частных домов. В одном из них находилось шесть детей, всех удалось эвакуировать.

Также обстрелом задело кафе и швейное производство, Марганец частично без света.

В Червоногригоровской громаде повреждено три десятка частных домов и авто местных жителей. Также задета линия электропередач, в результате несколько улиц ПГТ без электричества.

В Криворожском районе враг ударил из ствольной артиллерии по Зеленодольской громаде, но обошлось без жертв и разрушений.

Напомним, РБК-Украина писало, что ранее российские военные выпустили по Никополю и Червоногригоровской громаде около 80 снарядов.

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