Ночной обстрел Днепропетровской области: повреждены дома и предприятия, есть раненые

В результате обстрела ранены две женщины, одна из них госпитализирована в тяжелом состоянии. В Марганце повреждены восемь частных домов. В одном из них находилось шесть детей, всех удалось эвакуировать.

Также обстрелом задело кафе и швейное производство, Марганец частично без света.

В Червоногригоровской громаде повреждено три десятка частных домов и авто местных жителей. Также задета линия электропередач, в результате несколько улиц ПГТ без электричества.

В Криворожском районе враг ударил из ствольной артиллерии по Зеленодольской громаде, но обошлось без жертв и разрушений.