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Нічний обстріл Дніпропетровської області: пошкоджені будинки і підприємства, є поранені

Фото: російські війська завдали удару по Дніпропетровській області (facebook.com/mnsgovua)
Автор: Константин Широкун

Вночі окупанти обстріляли два райони Дніпропетровської області - Нікопольський і Криворізький. У Марганці та Червоногригорівській громаді зафіксовано понад 60 прильотів з "Градів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

В результаті обстрілу поранено дві жінки, одна з них госпіталізована у важкому стані. У Марганці пошкоджено вісім приватних будинків. В одному з них перебувало шестеро дітей, всіх вдалося евакуювати.

Також обстрілом зачепило кафе і швейне виробництво, Марганець частково без світла.

У Червоногригорівській громаді пошкоджено три десятки приватних будинків та авто місцевих жителів. Також зачеплена лінія електропередач, в результаті кілька вулиць смт без електрики.

У Криворізькому районі ворог вдарив зі ствольної артилерії по Зеленодольській громаді, але обійшлося без жертв і руйнувань.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що раніше російські військові випустили по Нікополю та Червоногригорівській громаді близько 80 снарядів.

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