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Нічний мороз до -14 та без опадів: прогноз погоди на сьогодні

Україна, Четвер 19 листопада 2020 08:00
Нічний мороз до -14 та без опадів: прогноз погоди на сьогодні
Фото: погода в Україні (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

У четвер, 19 листопада, в Україні буде спостерігатися прохолодна та суха погода. Однак вже вночі у східних регіонах очікуються сильні морози до -14 градусів.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптиків, сьогодні на всій території України буде спостерігатися мінлива хмарність без опадів.

У західних областях температура повітря вдень буде коливатись від +6 до +9 тепла, а вночі від +1 до +5 градусів.

У центральних та північних областях температура повітря буде в межах +1 +5 градусів, а вночі стовпчики термометрів покажуть від -3 до 0 градусів.

У південних та східних областях температура повітря вдень становитиме від -4 до +6, а вночі там очікується від -14 до +2 градусів.

Нічний мороз до -14 та без опадів: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у Києві

У Києві та області сьогодні теж спостерігатиметься мінлива хмарність. Температура повітря вдень складе +1 +5 градусів, а вночі -5 -1.

Нічний мороз до -14 та без опадів: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, 19 листопада у східних областях на дорогах очікується ожеледиця. Це може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Також РБК-Україна повідомляє, що цього тижня в Україні будуть морози до -10. Найхолодніше буде у східних регіонах, де в нічний час термометри покажуть дуже низькі температури.

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