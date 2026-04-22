Ночі "вдарять" по квітучих деревах: яким областям України чекати заморозків і коли (карта)

16:02 22.04.2026 Ср
2 хв
Квітневий "мінус" може бути не лише на ґрунті, але й у повітрі
aimg Ірина Костенко
Заморозки у квітні можуть наробити шкоди (фото ілюстративне: Getty Images)

Весняне денне тепло вночі відступає перед небезпечними заморозками. Синоптики попереджають, що під ударом холодного повітря - ранньоквітуючі плодові дерева у багатьох регіонах країни.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

В яких областях і коли саме ймовірні заморозки

Згідно з попередженням УкрГМЦ про небезпечні та стихійні метеорологічні явища, вже найближчої доби очікуються сильні пориви вітру (зі швидкістю до 15-20 м/с):

  • вночі - у західних та північних областях;
  • вдень - по Україні.

"І рівень небезпечності, жовтий", - уточнили спеціалісти.

Наступної ночі - 24 квітня - синоптики прогнозують заморозки:

  • на поверхні ґрунту (0-5°C) - у більшості областей (І рівень небезпечності, жовтий);
  • у повітрі (0-3°C) - у Київській, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтаській та Харківській областях (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

Заморозки вночі 24 квітня (карта: facebook.com/UkrHMC)

Окреме попередження на цю дату опублікували також для мешканців Києва та Київської області.

Так, вночі 24 квітня по Києву очікуються заморозки на поверхні ґрунту (0-2°C) - жовтий рівень небезпечності.

Тим часом по Київській області заморозки ймовірні у повітрі (0-3°C) - помаранчевий рівень небезпечності.

Попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Наступної ночі - 25 квітня - заморозки можуть "накрити" Україну так:

  • у повітрі (0-3°C) - у Чернігівській, Сумській, Полтаській та Харківській областях (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий);
  • на поверхні ґрунту (0-5°C) - на решті території, крім заходу (І рівень небезпечності, жовтий).

Заморозки вночі 25 квітня (карта: facebook.com/UkrHMC)

"Заморозки завдаватимуть шкоди ранньоквітуючим плодовим деревам", - попередили українців спеціалісти Укргідрометцентру.

