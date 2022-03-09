Эта ночь по сравнению с другими была достаточно спокойной, - Денисенко

Ночь с 8 на 9 марта была достаточно спокойной по сравнению с предыдущими. В настоящее время продолжаются обстрелы Харькова в районе Салтовки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника министра внутренних дел Вадима Денисенко во время телемарафона.

"Эта ночь по сравнению с другими была достаточно спокойной", - заявил он. Денисенко также отметил, что очень сложная ситуация сейчас наблюдается в Мариуполе Донецкой области. Город уже больше недели находится в осаде. При этом у людей нет воды, еды и медикаментов. Кроме того, из города невозможно эвакуировать население, поскольку происходят обстрелы со стороны российских оккупантов.