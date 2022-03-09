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С препятствиями, однако без потерь, - глава ОГА о первой волне эвакуации из Сум

Новина українською →
Сумы, Среда 09 марта 2022 05:07
С препятствиями, однако без потерь, - глава ОГА о первой волне эвакуации из Сум Фото: эвакуация людей из Сум (фото: facebook.com/Zhyvytskyy)
Автор: Роман Мирончук

Во вторник, 8 марта, в Сумах прошла первая волна эвакуации во время которой были препятствия, но самое главное, что все прошло без потерь среди людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление глава ОГА Сум Дмитрия Живицкого.

"Выезд из города и движение колонн останавливали трижды. Однажды - когда колонна вражеской техники проходила мимо въезда в Сумы и звучали "выстрелы прикрытия" от врага - выезжать было опасно. К счастью, никто не пострадал. Два других раза - когда колонна вражеской техники проходила мимо заезда в город", - написал он.

Живицкий подчеркнул, что на это ушло много времени, но самое главное, что удалось сохранить жизнь людей.

В первую очередь эвакуировали беременных женщин, женщин с детьми, пожилых людей и людей с инвалидностью. Также вывезли часть иностранных студентов. Некоторые из них все еще остаются в Сумах.

Время "зеленого коридора" было с 9:00 до 21:00. За пределы города выпускали до 19:30, чтобы соблюсти временный режим коридора.

Живицкий отметил, что власти постоянно работают над тем, чтобы организовать еще "зеленые коридоры", поэтому необходимо следить за объявлениями.

Если вы хотите эвакуироваться - просто приезжаете к месту сбора и садитесь в автобус, также можно ехать на собственном транспорте. Прежде всего эвакуируют людей с инвалидностью, женщин с детьми, беременных и людей старшего возраста.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты своими обстрелами срывают проведение эвакуации жителей заблокированных городов и доставку гуманитарных грузов, делая это сознательно.

Мы также писали о том, что в Житомирской области оккупанты нанесли авиаудар по частным домам.

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