Ця ніч порівняно з іншими була досить спокійною, - Денисенко

Ніч з 8 на 9 березня була досить спокійною порівняно з попередніми. В даний час тривають обстріли Харкова в районі Салтівки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника міністра внутрішніх справ Вадима Денисенка під час телемарафону.
"Ця ніч у порівнянні з іншими була досить спокійною", - заявив він.
Денисенко також зазначив, що дуже складна ситуація зараз спостерігається в Маріуполі Донецької області. Місто вже понад тиждень перебуває в облозі. При цьому у людей немає води, їжі і медикаментів.
Крім того, з міста неможливо евакуювати населення, оскільки відбуваються обстріли з боку російських окупантів.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що російські військові своїми обстрілами зривають проведення евакуації жителів заблокованих міст і доставку гуманітарних вантажів. При цьому вони роблять це свідомо.
Ми також писали про те, що голова ОДА Сум Дмитро Живицький розповів про те, що перша хвиля евакуації мирних громадян із Сум пройшла з перешкодами, проте без втрат.
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