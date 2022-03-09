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Эта ночь по сравнению с другими была достаточно спокойной, - Денисенко

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Среда 09 марта 2022 07:50
Эта ночь по сравнению с другими была достаточно спокойной, - Денисенко Фото: территориальная оборона (УНИАН)
Автор: Роман Мирончук

Ночь с 8 на 9 марта была достаточно спокойной по сравнению с предыдущими. В настоящее время продолжаются обстрелы Харькова в районе Салтовки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника министра внутренних дел Вадима Денисенко во время телемарафона.

"Эта ночь по сравнению с другими была достаточно спокойной", - заявил он.

Денисенко также отметил, что очень сложная ситуация сейчас наблюдается в Мариуполе Донецкой области. Город уже больше недели находится в осаде. При этом у людей нет воды, еды и медикаментов.

Кроме того, из города невозможно эвакуировать население, поскольку происходят обстрелы со стороны российских оккупантов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военные своими обстрелами срывают проведение эвакуации жителей заблокированных городов и доставку гуманитарных грузов. При этом они делают это сознательно.

Мы также писали о том, что глава ОГА Сум Дмитрий Живицкий рассказал о том, что первая волна эвакуации мирных граждан из Сум прошла с препятствиями, однако без потерь.

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