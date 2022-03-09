Ця ніч порівняно з іншими була досить спокійною, - Денисенко

Ніч з 8 на 9 березня була досить спокійною порівняно з попередніми. В даний час тривають обстріли Харкова в районі Салтівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника міністра внутрішніх справ Вадима Денисенка під час телемарафону.

"Ця ніч у порівнянні з іншими була досить спокійною", - заявив він.

Денисенко також зазначив, що дуже складна ситуація зараз спостерігається в Маріуполі Донецької області. Місто вже понад тиждень перебуває в облозі. При цьому у людей немає води, їжі і медикаментів.

Крім того, з міста неможливо евакуювати населення, оскільки відбуваються обстріли з боку російських окупантів.