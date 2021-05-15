ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

За ніч по Ізраїлю з Гази випустили 200 ракет, - ЦАХАЛ

Новость на русском →
Субота 15 травня 2021 10:38
За ніч по Ізраїлю з Гази випустили 200 ракет, - ЦАХАЛ Фото: по Ізраїлю з Гази випустили 200 ракет (twitter.com/Marj Alzohoor)
Автор: РБК-Україна

Минулої ночі по Ізраїлю було випущено 200 ракет. Частина з них впала в секторі Газа.

Про це пише The Times of Israel.

Запуски ракет ізраїльська армія фіксувала між 19: 00 вчора 14 травня і до 7 ранку сьогодні.

Армія повідомляє, що Iron Dome перехопила понад 100 ракет, 30 з яких впали в Газі.

ЗРК націлена тільки на ракети, розраховані на ураження населених пунктів.

Як писало РБК-Україна, в ніч з 13 на 14 травня з Гази по Ізраїлю випустили близько 200 ракет. У той же час наземні війська Ізраїлю стали наносити удари по Сектору Газа.

Як пізніше пояснили в Армії оборони Ізраїлю, мова йде про обстрілах з наземної артилерії, фізично наземні сили на територію гази не заходили.

Нагадаємо, в політичному керівництві палестинського угруповання ХАМАС оголосили про готовність припинити обстрілювати територію Ізраїлю. Однак ізраїльська влада на цю пропозицію не відреагувала.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Ізраїль ракета
NEWS
Криклій і Петрашко написали заяви про відставку: що відомо
Криклій і Петрашко написали заяви про відставку: що відомо
DAILY
Старі рани. Що відбувається в Ізраїлі і як може розвиватися конфлікт
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Старі рани. Що відбувається в Ізраїлі і як може розвиватися конфлікт