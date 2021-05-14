За ночь из Газы по Израилю выпустили почти 200 ракет

Армия обороны Израиля сообщила, что с 19:00 13 мая до 07:00 14 мая был зафиксирован запуск примерно 190 ракет из сектора Газы. Ракеты запускали в сторону израильской территории.

Около 30 ракет упали на территории сектора Газы. Десятки ракет были сбиты системой ПРО "Железный купол".

Издание отмечает, что судя по сегодняшнему и вчерашним отчетам ЦАХАЛа, почти 20% ракет, запускаемых террористами в Газе, падают на территории сектора.

Точными сведениями о том, какой ущерб в Газе был причинен этими ракетами, израильские военные не располагают. Но, по оценке израильских военных, жертвами таких "ошибочных" пусков в секторе Газы стали десятки мирных граждан.