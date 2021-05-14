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За ночь из Газы по Израилю выпустили почти 200 ракет

Автор: РБК-Украина

Армия обороны Израиля сообщила, что с 19:00 13 мая до 07:00 14 мая был зафиксирован запуск примерно 190 ракет из сектора Газы. Ракеты запускали в сторону израильской территории.

Об этом пишет Newsru.co.il.

Около 30 ракет упали на территории сектора Газы. Десятки ракет были сбиты системой ПРО "Железный купол".

Издание отмечает, что судя по сегодняшнему и вчерашним отчетам ЦАХАЛа, почти 20% ракет, запускаемых террористами в Газе, падают на территории сектора.

Точными сведениями о том, какой ущерб в Газе был причинен этими ракетами, израильские военные не располагают. Но, по оценке израильских военных, жертвами таких "ошибочных" пусков в секторе Газы стали десятки мирных граждан.

РБК-Украина писало, что ночью сигналы тревоги звучали в Сдероте, Ашкелоне, Беэр-Шеве и других населенных пунктов Западного и Центрального Негева в Израиле.

Ранее Израиль отверг предложенное Египтом долгосрочное перемирие в секторе Газа. Страна планирует полное завершение своих военных операций.

Напомним, 10 мая на Ближнем Востоке обострилась ситуация. С тех пор ХАМАС из сектора Газа выпустил по Израилю более 2 тысяч ракет, в ответ израильские военные начали операцию "Страж стен".

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