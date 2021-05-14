Израиль отказался от перемирия с палестинскими группировками, - СМИ
Израиль отверг предложенное Египтом долгосрочное перемирие в секторе Газа. Страна планирует полное завершение своих военных операций.
Об этом сообщает AP.
Официальные лица Египта сначала встретились с лидерами ХАМАС в секторе Газа, а затем провели переговоры с израильтянами в Тель-Авиве.
Египетская делегация предложила Тель-Авиву перемирие на один год при условии, что Каир будет его контролировать и координировать.
Однако, Израиль не только отказался от долгосрочного перемирия до завершения своих военных операций, но и отказался принять посредничество Каира для начала перемирия в секторе Газа, сообщает издание Al Arabiya.
Напомним, 10 мая на Ближнем Востоке обострилась ситуация. С тех пор ХАМАС из сектора Газа выпустил по Израилю около 1750 ракет, в ответ израильские военные начали операцию "Страж стен".
Отметим, МИД Украины отреагировал на обострение ситуации в секторе Газа. Киев осудил эскалацию и призвал прекратить ракетные удары по Израилю из сектора Газа.