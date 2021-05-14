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Израиль отказался от перемирия с палестинскими группировками, - СМИ

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Тель-Авив, Пятница 14 мая 2021 08:45
Израиль отказался от перемирия с палестинскими группировками, - СМИ Фото: Израиль атаковали ракетами (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Израиль отверг предложенное Египтом долгосрочное перемирие в секторе Газа. Страна планирует полное завершение своих военных операций.

Об этом сообщает AP.

Официальные лица Египта сначала встретились с лидерами ХАМАС в секторе Газа, а затем провели переговоры с израильтянами в Тель-Авиве.

Египетская делегация предложила Тель-Авиву перемирие на один год при условии, что Каир будет его контролировать и координировать.

Однако, Израиль не только отказался от долгосрочного перемирия до завершения своих военных операций, но и отказался принять посредничество Каира для начала перемирия в секторе Газа, сообщает издание Al Arabiya.

Напомним, 10 мая на Ближнем Востоке обострилась ситуация. С тех пор ХАМАС из сектора Газа выпустил по Израилю около 1750 ракет, в ответ израильские военные начали операцию "Страж стен".

Отметим, МИД Украины отреагировал на обострение ситуации в секторе Газа. Киев осудил эскалацию и призвал прекратить ракетные удары по Израилю из сектора Газа.

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