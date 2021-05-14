ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Несколько городов Израиля оказались под ракетными обстрелами из Сектора Газа

Новина українською →
Израиль, Пятница 14 мая 2021 05:57
Несколько городов Израиля оказались под ракетными обстрелами из Сектора Газа Фото: ХАМАС наносит ракетные удары по Израилю (twitter.com/TamerMisshal)
Автор: Артур Родивилов

Сигналы тревоги звучат в Сдероте, Ашкелоне, Беэр-Шеве и других населенных пунктов Западного и Центрального Негева в Израиле. Большая часть ракет из Сектора Газа перехвачена "Железным куполом".

Об этом сообщает newsru.co.il.

Взрывы слышали также жители населенных пунктов в центре Израиля. Одна из ракет была перехвачена "Железным куполом".

Из Ашкелона поступают сообщения о попадании ракеты в жилой дом.

По предварительной информации, в результате этого инцидента нет пострадавших, но причинен материальный ущерб.

В нескольких районах города произошло отключение электричества. Начаты ремонтные работы.

ВВС ЦАХАЛ возобновили нанесение ударов по объектам на севере Сектора Газа.

Напомним, ВВС ЦАХАЛ и наземные силы Израиля начали наносить удары по Сектору Газа. Операция началась в ответ на ракетные обстрелы.

Операция будет продолжаться сколько потребуется, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Сектор Газа Израиль
NEWS
Суд над Медведчуком: все подробности заседания
Суд над Медведчуком: все подробности заседания
DAILY
С глазу на глаз. Почему Зеленский хочет встретиться с Путиным
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина С глазу на глаз. Почему Зеленский хочет встретиться с Путиным