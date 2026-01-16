ua en ru
Нобелівський комітет відреагував на передачу премії миру Трампу

США, П'ятниця 16 січня 2026 10:20
Нобелівський комітет відреагував на передачу премії миру Трампу Фото: Нобелівські дні 2025, Марія Коріна Мачадо (nobelprize)
Автор: Яна Коваль

У Норвегії пояснили, що попри фізичну передачу золотої медалі, статус лауреата не може бути делегований іншій особі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Норвезький нобелівський комітет.

Що передувало

Сьогодні стало відомо, що лідер опозиції Венесуели та лауреат Нобелівської премії миру у 2025 році Марія Мачадо передала президенту США Дональду Трампу медаль Нобелівську премію.

Таким чином вона хотіла відзначити його розуміння ситуації у Венесуелі.

Реакція Нобелівського комітету

У Комітеті наголосили, що правила премії є непохитними та не передбачають зміни власника титулу:

"Нобелівську премію не можна анулювати, розділити чи передати іншим особам. Після оголошення рішення стає чинним назавжди", - йдеться в повідомленні.

Нобелівський фонд пояснив, що ані заповіт Альфреда Нобеля, ані статут організації не передбачають можливості відкликання чи передачі премії.

Рішення комітетів в Осло та Стокгольмі є остаточними, і за всю історію існування нагороди жоден комітет ніколи не розглядав питання про зміну лауреата.

Трамп розкритикував Мачадо

Попри спільну політичну мету, відносини між лідеркою венесуельської опозиції та президентом США залишаються напруженими. Дональда Трампа роздратував той факт, що Марія Мачадо не відмовилася від Нобелівської премії миру на його користь одразу після оголошення результатів.

В оточенні американського президента таке зволікання назвали "серйозною помилкою", яка може негативно вплинути на політичне майбутнє Мачадо. Сам Трамп висловив сумнів щодо її лідерських якостей, заявивши, що їй буде складно очолити країну.

За його словами, політикиня нібито "не має достатньої підтримки або поваги" всередині Венесуели, що ставить під питання її легітимність як національного лідера.

Як Дональд Трамп хотів отримати Нобелівську премію миру і що для цього робив - читайте у матеріалі РБК-Україна.

