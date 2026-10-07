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Нобелівська премія з хімії 2026: хто став лауреатом цього року

12:52 07.10.2026 Ср
2 хв
aimg Ірина Гамерська
Фото: оголошені лауреати Нобелівської премії з хімії (Getty Images)

Нобелівський комітет у середу, 7 жовтня, оголосив лауреатів премії у галузі хімії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Фонду Нобеля.

"Королівська шведська академія наук вирішила присудити Нобелівську премію з хімії 2026 року Анрі Б. Кагану та Кенсо Соаї "за відкриття нелінійних ефектів та автокаталізу в асиметричному органічному синтезі", - повідомили у соцмережах премії.

Фото: Лауреати Нобелівської премії по хімії 2026

Минулорічні лауреати у сфері хімії

Минулого року японець Сусуму Кітагава, британець Річард Робсон та американець Омар Ягхі отримали Нобелівську премію в галузі хімії "за розробку металоорганічних каркасів".

У1989 році Річард Робсон почав дослідження. Він створив кристал, схожий на діамант, поєднавши іони міді з особливими молекулами. Хоч матеріал виявився нестійким, але це стало проривом та поклало початок подальшим дослідженням.

Пізніше Сусуму Кітагава і Омар Ягхі вдосконаливши метод колеги, показали, що такі конструкції можуть бути керованими та стійкими. Їх назвали металоорганічними каркасами (MOF). Завдяки особливій молекулярній конструкції, що полягає у великих порожнинах, з'явилась можливість отримувати воду з повітря, уловлювати вуглекислий газ, або прискорювати хімічні реакції.

З того часу нобеліати створили тисячі MOF. Їх винахід застосовують для очищення води від шкідливих речовин, розкладання залишків ліків у природі, уловлювання вуглекислого газу або отримання води навіть у пустелі.

Церемонія вручення Нобелівської премії

Згідно з заповітом Альфреда Нобеля, починаючи 1901 року, за видатні заслуги у науці присуджують Нобелівську премію.

Урочиста церемонія вручення проходить 10 грудня, у річницю смерті Нобеля. Згідно його бажанню, у Стокгольмі лауреати отримують медаль та диплом з фізики, хімії, фізіології або медицини та літератури. А Вручення премії миру відбувається в Осло.

Нобелівський тиждень 2026

Нагадаємо, що в понеділок, 5 жовтня лауреатами премії з медицини та фізіології стали Карл Дайссерот, Петер Гегеманн та Георг Нагель "за відкриття, що стосуються керованих світлом іонних каналів та оптогенетики".

Лауреатом премії з фізики цього року є Френсіс Гальзен (Francis Halzen) "за вирішальний внесок у створення нейтринної обсерваторії IceCube".

До понеділка, 12 жовтня, Нобелівський комітет оголосить лауреатів премії з літератури, миру та економічних наук.

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