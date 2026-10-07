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Нобелевская премия по химии 2026: кто стал лауреатом этого года

12:52 07.10.2026 Ср
2 мин
aimg Ирина Гамерская
Фото: объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии (Getty Images)

Нобелевский комитет в среду, 7 октября, объявил лауреатов премии по химии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Фонда Нобеля.

"Королевская шведская академия наук решила присудить Нобелевскую премию по химии 2026 года Анри Б. Кагану и Кенсо Соаи "за открытие нелинейных эффектов и автокатализа в ассиметричном органическом синтезе", - сообщили в соцсетях премии.

Фото: Лауреаты Нобелевской премии по химии 2026

Прошлогодние лауреаты в области химии

В прошлом году японец Сусуму Китагава, британец Ричард Робсон и американец Омар Ягхи получили Нобелевскую премию по химии "за разработку металлоорганических каркасов".

В1989 году Ричард Робсон начал исследование. Он создал кристалл, похожий на бриллиант, соединив ионы меди с особыми молекулами. Хотя материал оказался неустойчивым, это стало прорывом и положило начало дальнейшим исследованиям.

Позже Сусуму Китагава и Омар Ягхи, усовершенствовав метод коллеги, показали, что такие конструкции могут быть управляемыми и устойчивыми. Их назвали металлоорганическими каркасами (MOF). Благодаря особой молекулярной конструкции, заключающейся в больших полостях, появилась возможность получать воду из воздуха, улавливать углекислый газ или ускорять химические реакции.

С этого времени нобелиаты создали тысячи MOF. Их изобретение применяют для очистки воды от вредных веществ, разложения остатков лекарства в природе, улавливания углекислого газа или получения воды даже в пустыне.

Церемония вручения Нобелевской премии

Согласно завещанию Альфреда Нобеля, начиная с 1901 года, за выдающиеся заслуги в науке присуждают Нобелевскую премию.

Торжественная церемония вручения проходит 10 декабря в годовщину смерти Нобеля. Согласно его желанию, в Стокгольме лауреаты получают медаль и диплом по физике, химии, физиологии или медицине и литературе. А вручение премии мира происходит в Осло.

Нобелевская неделя 2026

Напомним, что в понедельник, 5 октября, лауреатами премии по медицине и физиологии стали Карл Дайссерот, Петер Гегеманн и Георг Нагель "за открытия, касающиеся управляемых светом ионных каналов и оптогенетики".

Лауреатом премии по физике в этом году является Фрэнсис Гальзен (Francis Halzen ) "за решающий вклад в создание нейтринной обсерватории IceCube".

До понедельника, 12 октября, Нобелевский комитет объявит лауреатов премии по литературе, миру и экономическим наукам.

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