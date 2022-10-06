Нобелівська премія 2022: оголошено лауреата в області літератури

Цього року, лауреатом Нобелівської премії 2022 в області літератури стала французька письменниця Анні Ерно "за сміливість і клінічну гостроту, з якою вона розкриває коріння, відчуження і колективні обмеження особистої пам'яті".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт пресслужби Нобелівської премії.

"У своїх творах Ерно послідовно і з різних боків досліджує життя, позначене значною нерівністю за ознаками статі, мови і класу. Її шлях до авторства був довгим і важким", - пише пресслужба. Нобелівська премія з літератури 2021 року: Нобелівську премію з літератури було присуджено Абдулразак Гурні "за безкомпромісне і співчутливе проникнення в наслідки колоніалізму і долю біженця в прірві між культурами і континентами". Дати вручення Нобелівської премії 2022: премія миру - 7 жовтня о 12:00;

економіка - 10 жовтня о 12:45. Відомі лауреати Нобелівської премії 2022: лауреатом Нобелівської премії з фізіології та медицини став шведський біолог, фахівець з еволюційної генетики Сванте Паабо "за його відкриття, що стосуються геномів вимерлих гомінідів та еволюції людини".

лауреатом Нобелівської премії в області фізики стали одразу троє вчених, а саме: Ален Аспе, Джон Клаузер та Антон Зайлінгер "за експерименти із заплутаними фотонами, встановлення порушення нерівностей Белла та новаторську квантову інформатику";

експерименти із заплутаними фотонами, встановлення порушення нерівностей Белла та новаторську квантову інформатику"; лауреатом Нобелівської премії в області хімії стали Каролін Бертоцці, Баррі Шарплесс й Мортен Мелдал. Останні двоє заклали основу функціональної форми хімії - клік-хімії, в якій молекулярні будівельні блоки швидко і ефективно з'єднуються разом. Бертоцці, зі свого боку, вивів клік-хімію на новий рівень і почав використовувати її в живих організмах.