Нобелевская премия 2022: объявлен лауреат в области литературы

В этом году, лауреатом Нобелевской премии 2022 года в области литературы стала французская писательница Анни Эрно "за смелость и клиническую остроту, с которой она раскрывает корни, отчуждение и коллективные ограничения личной памяти".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт пресс-службы Нобелевской премии.

"В своих произведениях Эрно последовательно и с разных сторон исследует жизнь, обозначенную значительным неравенством по признакам пола, языка и класса. Ее путь к авторству был долгим и трудным", - пишет пресс-служба. Нобелевская премия по литературе 2021: Нобелевская премия по литературе была присуждена Абдулразак Гурни "за бескомпромиссное и сочувственное проникновение в последствия колониализма и судьбу беженца в пропасти между культурами и континентами". Дать вручение Нобелевской премии 2022: премия мира - 7 октября в 12:00;

экономика - 10 октября в 12:45. Известные лауреаты Нобелевской премии 2022 года: лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине стал шведский биолог, специалист по эволюционной генетике Сванте Паабо "за его открытие, касающееся геномов вымерших гоминид и эволюции человека".

лауреатом Нобелевской премии в области физики стали сразу три ученых, а именно: Ален Аспе, Джон Клаузер и Антон Зайлингер "за эксперименты с запутанными фотонами, установление нарушения неравенств Белла и новаторскую квантовую информатику";

эксперименты с запутанными фотонами, установление нарушения неравенств Белла и новаторскую квантовую информатику"; Лауреатом Нобелевской премии в области химии стали Каролин Бертоцци, Барри Шарплесс и Мортен Мелдал. Последние двое заложили основу функциональной формы химии - клик-химии, в которой молекулярные строительные блоки быстро и эффективно соединяются вместе. Бертоцци со своей стороны вывел клик-химию на новый уровень и начал использовать ее в живых организмах.